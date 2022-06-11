С портретами Захарченко и «Моторолы»: Как выглядит стела на въезде в оккупированный Мариуполь

Стела на въезде в захваченный оккупантами Мариуполь теперь выглядит по-другому.
Украинская «і» в названии города была заменена на русскую «и», а сама конструкция перекрашена с сине-желтого в российский триколор.
Также добавлены портреты убитого в 2018 году главы «ДНР» Александра Захарченко и убитых командиров батальона боевиков «Спарта» — Арсена Павлова («Моторолы»), Владимира Жоги («Вохи») и Сергея Аграновича («Водяного»).
Сейчас стела выглядит так:
А так стела выглядела до захвата оккупантами Мариуполя:
Ранее сообщалось, что в Мариуполе оккупанты демонтируют стелу на украинском языке.