С портретами Захарченко и «Моторолы»: Как выглядит стела на въезде в оккупированный Мариуполь

Фото командиров боевиков установили на стелу в Мариуполе

Стела на въезде в захваченный оккупантами Мариуполь теперь выглядит по-другому.



Украинская «і» в названии города была заменена на русскую «и», а сама конструкция перекрашена с сине-желтого в российский триколор.



Также добавлены портреты убитого в 2018 году главы «ДНР» Александра Захарченко и убитых командиров батальона боевиков «Спарта» — Арсена Павлова («Моторолы»), Владимира Жоги («Вохи») и Сергея Аграновича («Водяного»).

Сейчас стела выглядит так:

А так стела выглядела до захвата оккупантами Мариуполя:

Ранее сообщалось, что в Мариуполе оккупанты демонтируют стелу на украинском языке.