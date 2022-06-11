Снос разрушенных домов ускорился в Мариуполе

Снос разрушенных домов значительно ускорился в Мариуполе после смены оккупационных властей в Донецкой области. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.



Он рассказал, что «погибших так и продолжают убирать вместе со строительным мусором».



Оккупанты после решения о сносе домов ограничивают вход жильцам в свои квартиры, даже если они расположены в уцелевшей части дома. Владельцам квартир не разрешают забирать личные вещи. При проведении разбора завалов и сноса домов территория работ охраняется оккупантами.



Андрющенко отметил, что при сносе домов медики скорой помощи дежурят для помощи работникам МЧС.



«Видимо из-за этого проведена очередная ротация личного состава МЧС России – даже изверги не выдерживают последствий своей бесчеловечности», - заявил Андрющенко.

