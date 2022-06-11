Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

Эвакуация Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Северодонецк Краматорск

Оккупанты вывезли жителей Попасной и ограбили их дома

11 июня 2022, 10:49

Оккупанты вывезли жителей Попасной и ограбили их дома

Российские оккупанты принудительно вывезли в Первомайск жителей захваченной Попасной, после чего ограбили их дома. Об этом заявил руководитель Попаснянской городской военно-гражданской администрации Николай Ханатов.

Ханатов сообщил, что Попасную оккупировали 8 мая, в городе в то время оставались полторы тысячи человек.

«Всех их россияне принудительно вывезли в Первомайск. Когда людям разрешили вернуться домой, преодолев пешком около семи километров, они увидели разграбленные россиянами дома, из которых вывезли все, что можно. Тела убитых горожан в течение месяца оставались лежать на улицах», — отметил глава Попаснянской городской военно-гражданской администрации.

По его словам, в храме в Камышевахе скрывались 60 человек. Оккупанты пообещали им привезти еду, но на следующий день всех также депортировали.

Еще по теме

Места
Первомайск Попасная Камышеваха
Прочее
Война

Другие публикации

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
10:49
Оккупанты вывезли жителей Попасной и ограбили их дома
09:45
С портретами Захарченко и «Моторолы»: Как выглядит стела на въезде в оккупированный Мариуполь
09:00
В Донецке на Крытом рынке сгорел автобус
00:13
Обстрелян центр Донецка, в Северодонецке уничтожен Ледовый дворец. Дайджест НД за день ►
21:26
В Донецке под обстрел попал Куйбышевский район
21:07
«ДНР»: Обстрелы Горловки продолжаются, число погибших и раненых растет
18:57
Французские журналисты показали место массового захоронения мариупольцев
18:28
«ДНР» заявила о росте числа жертв в результате обстрелов Горловки
17:00
«ЛНР» лишила свободы на 8 лет жителя Новоайдарского района за участие в боевых действиях
16:19
В Донецке недалеко от «администрации» Пушилина прогремела серия взрывов
16:14
«ЛНР» вывозит зерно из Старобельского элеватора в Россию
14:41
В России отреагировали на решение «ДНР» расстрелять троих иностранцев
13:58
ГБР объявило о подозрении в госизмене руководителю Азовского рыбоохранного патруля
13:57
«ДНР» сообщила, что «взяла под контроль» еще четыре населенных пункта
13:17
В оккупированной Горловке погибли две женщины, горят дома
все новости
10:49
Оккупанты вывезли жителей Попасной и ограбили их дома
10:22
Российская армия обстреляла в Донецкой области 13 населенных пунктов
10:17
Снос разрушенных домов ускорился в Мариуполе
09:45
Угроза холеры в Мариуполе: Оккупанты срочно готовят «инфекционку»
09:45
С портретами Захарченко и «Моторолы»: Как выглядит стела на въезде в оккупированный Мариуполь
09:33
Дело MH17: В Нидерландах завершились судебные разбирательства
09:24
Более 32 000 оккупантов уже уничтожены в Украине — Генштаб ВСУ
09:02
Россия за 3 года выдала 800 тысяч паспортов жителям оккупированного Донбасса
09:00
В Донецке на Крытом рынке сгорел автобус
08:43
Россияне готовятся к наступлению на Славянск и пытаются закрепиться в Богородичном — сводка Генштаба ВСУ
08:20
Российские войска ударили по Врубовке огнеметной системой и вошли в Орехово
00:13
Обстрелян центр Донецка, в Северодонецке уничтожен Ледовый дворец. Дайджест НД за день ►
23:59
Еще два человека погибли от обстрелов в Донецкой области, семеро ранены
23:38
В Сербии задержали экс-генерала СБУ, сбежавшего перед началом войны — СМИ
22:52
«Чтобы не оттяпали»: Лукашенко допустил войну за западную Украину
все новости
ВИДЕО
С портретами Захарченко и «Моторолы»: Как выглядит стела на въезде в оккупированный Мариуполь
11 июня, 09:45
Обстрелян центр Донецка, в Северодонецке уничтожен Ледовый дворец. Дайджест НД за день ►
11 июня, 00:13
Бои за 15 километров: Как живет прифронтовой Славянск без газа и воды
10 июня, 22:28

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция