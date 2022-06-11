Оккупанты вывезли жителей Попасной и ограбили их дома

Российские оккупанты принудительно вывезли в Первомайск жителей захваченной Попасной, после чего ограбили их дома. Об этом заявил руководитель Попаснянской городской военно-гражданской администрации Николай Ханатов.



Ханатов сообщил, что Попасную оккупировали 8 мая, в городе в то время оставались полторы тысячи человек.



«Всех их россияне принудительно вывезли в Первомайск. Когда людям разрешили вернуться домой, преодолев пешком около семи километров, они увидели разграбленные россиянами дома, из которых вывезли все, что можно. Тела убитых горожан в течение месяца оставались лежать на улицах», — отметил глава Попаснянской городской военно-гражданской администрации.



По его словам, в храме в Камышевахе скрывались 60 человек. Оккупанты пообещали им привезти еду, но на следующий день всех также депортировали.