«ДНР» заявила о массированном обстреле Горловки и назвала число погибших за сутки

На подконтрольной группировке «ДНР» территории за минувшие сутки в результате обстрелов погибли шесть человек. Об этом сообщает так называемый «штаб теробороны ДНР».



Отмечается, что 22 жителя были ранены.



Также сегодня в «ДНР» заявили о массированном обстреле Горловки. «Мэр» города Иван Приходько сообщил о раненых. Два человека пострадали в Центрально-Городском районе по ул. Нестерова, еще один — по ул. Минина и Пожарского.



Позже в «штабе теробороны ДНР» сообщили, что количество раненых мирных жителей в Горловке возросло до пяти человек.

По данным Донецкой областной военной администрации, 10 июня в результате обстрела погибли двое мирных жителей, семь человек ранены. По информации полиции, российские войска ударили по 13 населенным пунктам.