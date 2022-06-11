Оккупанты начали раздавать российские паспорта на юге Украины

Раздача российских паспортов началась на оккупированных территориях юга Украины. Об этом сообщило российское агентство ТАСС.



Первые российские паспорта выдали в Мелитополе и Херсоне.



Назначенный оккупантами «главой администрации Херсонской области» Владимир Сальдо получил паспорт РФ одним из первых.



Отмечается, что 25 жителей Херсона получили паспорта в «канун празднования Дня России», которое состоится 12 июня.



«Церемония» выдачи первых российских паспортов прошла также в Мелитополе. Количество принявших российское гражданство не называется, но сообщается со ссылкой на назначенного россиянами «члена главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области» Владимира Рогова, что 70 тысяч жителей области якобы подали заявки на получение паспорта РФ.



Напомним, что 25 мая президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому для жителей Запорожской и Херсонской областей Украины действует упрощенный порядок обращения для получения российского гражданства.