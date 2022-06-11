Гайдай: Информация о заблокированных на «Азоте» военных — фейк

Информация российской пропаганды о том, что около 400 украинских военных заблокированы на заводе «Азот» в Северодонецке — это фейк. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.



«Информация о блокировке завода "Азот" — ложь, которую распространяют российские пропагандисты», — подчеркнул Гайдай.



По его словам, все описанные пропагандистами «детали» — это плоды «больной фантазии».



«Наши держат промзону Северодонецка и уничтожают росармию в городе», — резюмировал глава области.



Также он призвал доверять только официальной информации.