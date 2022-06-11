«ДНР» будет «судить» «азовцев» в Мариуполе. Названа дата

В период с 24 по 26 июня в захваченном оккупантами Мариуполе начнется «судебный процесс» над «азовцами». Об этом сообщает российское издание «Украина.ру».



Отмечается, что эту информацию якобы подтвердил источник в группировке «ДНР».



«Следствие завершено. Доказательная база собрана. Процесс также будет проходить с участием адвокатов», — сообщил источник.

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Выход украинских военных с завода «Азовтсаль», который они несколько месяцев удерживали, начался 16 мая и продлился несколько дней. Министерство обороны России заявило, что в общей сложности «Азовсталь» покинули более 2400 украинских бойцов. Их взяли в плен и доставили на подконтрольную группировке «ДНР» территорию.



6 июня президент Владимир Зеленский подтвердил, что в российском плену находится более 2500 украинских военных с «Азовстали».