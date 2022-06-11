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Зеленский ответил на призыв разрешить мужчинам выезжать из Украины

11 июня 2022, 16:24

Зеленский ответил на призыв разрешить мужчинам выезжать из Украины

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на обращение с призывом отменить запрет на выезд из Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет и ввести приоритет призыва во время мобилизации добровольцев. Ответ главы государства размещен на сайте электронных петиций.

Автора петиции Александра Гумирова поддержали 27 тысяч 149 человек менее чем за 30 дней. Для рассмотрения петиции президентом требуется 25 тысяч.

Зеленский напомнил, что защита суверенитета и территориальной целостности государства — дело всего украинского народа. Согласно статье 65 Конституции, защита Отечества, независимости и территориальной целостности Украины является обязанностью граждан Украины.

«Статьей 33 Конституции Украины закреплено право каждого, кто на законных основаниях находится на территории Украины, свободно покидать ее территорию, за исключением ограничений, устанавливаемых законом. Такое право, в соответствии со статьей 64 Конституции, может ограничиваться в условиях военного или чрезвычайного положения с указанием срок действия этих ограничений», — подчеркнул глава государства.

Зеленский добавил, что отмена указанных ограничений планируется после завершения действия правового режима военного положения.

Правила пересечения государственной границы устанавливаются Кабинетом министров Украины. В том числе — во время военного положения.

Относительно поднятого в петиции вопроса о введении приоритета призыва во время мобилизации добровольцев, Зеленский отметил, что организационное руководство мобилизацией также осуществляется Кабинетом министров.

«Я обратился к премьер-министру Украины Д. Шмыгалю с просьбой комплексно проработать затронутые в электронной петиции предложения, обратив особое внимание на соблюдение конституционных прав граждан, предотвращение и выявление возможных правонарушений, связанных с коррупцией, в частности среди сотрудников пограничных пунктов пропуска и территориальных центров комплектования и социальной поддержки», — резюмировал президент.

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В мае на сайте президента Владимира Зеленского появилась петиция с предложением отменить запрет для мужчин от 18 до 60 лет выезжать из страны во время военного положения. За несколько дней она набрала необходимые для рассмотрения главой государства 25 тысяч голосов, но Зеленский ее не поддержал, раскритиковав инициативу.

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