Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

Эвакуация Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Северодонецк Краматорск

Минфин просит вернуть довоенные налоги

11 июня 2022, 17:11

Минфин просит вернуть довоенные налоги

В Министерстве финансов считают необходимым вернуть уплату налогов бизнесом. Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко во время заседания налогового комитета Верховной рады.

По словам министра финансов, фактические расходы за май составили 251 млрд гривен, половина из которых – на войну, а доходы без грантовых средств - 83 млрд гривен.

Марченко заявил, что внутренние ресурсы страны по оптимизации расходов практически исчерпаны. Он считает, что единственным способом восстановления экономики является возврат уплаты налогов бизнесом.

«Налоги должны платить все. Не идет речь об увеличении устойчивых налогов или каких-то жестких условиях уплаты налогов, идет речь о том, что бизнес должен разделить справедливую стоимость войны вместе с государством», - сказал он.

Министр финансов просит Верховную Раду воздержаться от уменьшения налогов и вернуть налоговый и таможенный режим, который действовал до начала войны.

Еще по теме

Организации
Минфин
Прочее
Война Налоги Налогообложение

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
17:01
В оккупированных Донецке и Горловке сообщают о серии «прилетов»
14:51
«Осужденные» в Донецке трое иностранцев будут обменяны, считает Верещук
13:57
«ДНР» будет «судить» «азовцев» в Мариуполе. Названа дата
11:44
«ДНР» заявила о массированном обстреле Горловки и назвала число погибших за сутки
10:49
Оккупанты вывезли жителей Попасной и ограбили их дома
09:45
С портретами Захарченко и «Моторолы»: Как выглядит стела на въезде в оккупированный Мариуполь
09:00
В Донецке на Крытом рынке сгорел автобус
00:13
Обстрелян центр Донецка, в Северодонецке уничтожен Ледовый дворец. Дайджест НД за день ►
21:26
В Донецке под обстрел попал Куйбышевский район
21:07
«ДНР»: Обстрелы Горловки продолжаются, число погибших и раненых растет
18:57
Французские журналисты показали место массового захоронения мариупольцев
18:28
«ДНР» заявила о росте числа жертв в результате обстрелов Горловки
17:00
«ЛНР» лишила свободы на 8 лет жителя Новоайдарского района за участие в боевых действиях
16:19
В Донецке недалеко от «администрации» Пушилина прогремела серия взрывов
16:14
«ЛНР» вывозит зерно из Старобельского элеватора в Россию
все новости
17:55
Politico: ОБСЕ исключила из плана эвакуации сотрудников из Украины украинских граждан
17:11
Минфин просит вернуть довоенные налоги
17:01
В оккупированных Донецке и Горловке сообщают о серии «прилетов»
16:37
Вся Донецкая область осталась без света
16:24
Зеленский ответил на призыв разрешить мужчинам выезжать из Украины
15:31
Не хватает оружия: Армия РФ выпускает в десять раз больше снарядов, чем ВСУ
14:51
«Осужденные» в Донецке трое иностранцев будут обменяны, считает Верещук
13:57
«ДНР» будет «судить» «азовцев» в Мариуполе. Названа дата
13:46
Гайдай: Информация о заблокированных на «Азоте» военных — фейк
13:41
Оккупанты начали раздавать российские паспорта на юге Украины
12:58
24 погибших ребенка обнаружены в Мариуполе
12:17
Захват Кинбурнской косы позволит России контролировать побережье Черного моря — ISW
11:44
«ДНР» заявила о массированном обстреле Горловки и назвала число погибших за сутки
11:13
Днепропетровская область попала под обстрел из «Ураганов». Раненые — в больнице
10:49
Оккупанты вывезли жителей Попасной и ограбили их дома
все новости
ВИДЕО
С портретами Захарченко и «Моторолы»: Как выглядит стела на въезде в оккупированный Мариуполь
11 июня, 09:45
Обстрелян центр Донецка, в Северодонецке уничтожен Ледовый дворец. Дайджест НД за день ►
11 июня, 00:13
Бои за 15 километров: Как живет прифронтовой Славянск без газа и воды
10 июня, 22:28

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция