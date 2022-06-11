Минфин просит вернуть довоенные налоги

В Министерстве финансов считают необходимым вернуть уплату налогов бизнесом. Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко во время заседания налогового комитета Верховной рады.



По словам министра финансов, фактические расходы за май составили 251 млрд гривен, половина из которых – на войну, а доходы без грантовых средств - 83 млрд гривен.



Марченко заявил, что внутренние ресурсы страны по оптимизации расходов практически исчерпаны. Он считает, что единственным способом восстановления экономики является возврат уплаты налогов бизнесом.



«Налоги должны платить все. Не идет речь об увеличении устойчивых налогов или каких-то жестких условиях уплаты налогов, идет речь о том, что бизнес должен разделить справедливую стоимость войны вместе с государством», - сказал он.



Министр финансов просит Верховную Раду воздержаться от уменьшения налогов и вернуть налоговый и таможенный режим, который действовал до начала войны.