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Politico: ОБСЕ исключила из плана эвакуации сотрудников из Украины украинских граждан

11 июня 2022, 17:55

Politico: ОБСЕ исключила из плана эвакуации сотрудников из Украины украинских граждан

ОБСЕ не провела эвакуацию сотрудников из Украины после начала полномасштабного вторжения РФ. Об этом пишет издание Politico.

По данным журналистов, на момент начала боевых действий в Украине находились 966 сотрудников ОБСЕ, включая 478 украинских сотрудников. Распоряжение об эвакуации было отдано вечером 24 февраля, однако украинские сотрудники не были включены в план. Им якобы было предложено выезжать своими силами, однако ОБСЕ не предоставляла никаких гарантий помощи в этом. Также отмечается, что возникали серьезные перебои со связью между сотрудниками на местах и руководством.

«Этот хаос также привел к тому, что было брошено 43 пуленепробиваемых автомобиля Toyota и Nissan, а конфиденциальные данные были скомпрометированы и попали в руки россиян. По крайней мере, для одного бывшего сотрудника это имело смертельные последствия», - говорится в сообщении.

Кроме того, на оккупированных РФ территориях Донецкой и Луганской областей были задержаны по меньшей мере шесть местных сотрудников ОБСЕ. Им объявили подозрения в шпионаже и государственной измене. Трое остаются под стражей, и им предъявлены сфабрикованные обвинения, предусматривающие суровые приговоры или, возможно, смертную казнь.

Несмотря на то, что в марте ОБСЕ пообещала сотрудникам продление контрактов на год, уже в апреле контракты с украинскими сотрудниками в оккупированных районах были расторгнуты.

Глава отдела коммуникаций ОБСЕ Гуннар Вранг заявил, что эвакуация сотрудников была осложнена боевыми действиями во многих районах Украины и введением военного положения. Кроме того, по его словам, в некоторых случаях местный персонал предпочитал не переезжать по личным или семейным причинам.

Что касается расторжения контрактов с украинскими сотрудниками, Вранг утверждает, что это решение было принято для того, чтобы «отделить всех членов национальной миссии, поскольку их связь с ОБСЕ могла создать еще больше проблем в их личных ситуациях».

Группировка «ДНР» открыла «уголовное дело» против нескольких сотрудников специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, которые якобы передавали Украине информацию о «войсках» и «государственных учреждениях ДНР». Таким образом «ДНР» вытесняет оставшийся штат миссии ОБСЕ с территории Донбасса. Так, 8 апреля стало известно, что «ДНР» задержала сотрудника миссии ОБСЕ, местного жителя, по обвинению в «противоречии» мандату миссии.

На следующий день «ДНР» признала «неправомерной» деятельность СММ ОБСЕ и обязала ее представителей покинуть территорию до конца апреля.

СММ ОБСЕ полностью приостановила свою работу в Украине после начала полномасштабной войны 24 февраля, которую ведет Россия.

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