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Politico: ОБСЕ не эвакуировала сотрудников-украинцев

11 июня 2022, 17:55

Politico: ОБСЕ не эвакуировала сотрудников-украинцев

ОБСЕ не провела эвакуацию сотрудников из Украины после начала полномасштабного вторжения РФ. Об этом пишет издание Politico.

По данным журналистов, на момент начала боевых действий в Украине находились 966 сотрудников ОБСЕ, включая 478 украинских сотрудников. Распоряжение об эвакуации было отдано вечером 24 февраля, однако украинские сотрудники не были включены в план. Им якобы было предложено выезжать своими силами, однако ОБСЕ не предоставляла никаких гарантий помощи в этом. Также отмечается, что возникали серьезные перебои со связью между сотрудниками на местах и руководством.

«Этот хаос также привел к тому, что было брошено 43 пуленепробиваемых автомобиля Toyota и Nissan, а конфиденциальные данные были скомпрометированы и попали в руки россиян. По крайней мере, для одного бывшего сотрудника это имело смертельные последствия», - говорится в сообщении.

Кроме того, на оккупированных РФ территориях Донецкой и Луганской областей были задержаны по меньшей мере шесть местных сотрудников ОБСЕ. Им объявили подозрения в шпионаже и государственной измене. Трое остаются под стражей, и им предъявлены сфабрикованные обвинения, предусматривающие суровые приговоры или, возможно, смертную казнь.

Несмотря на то, что в марте ОБСЕ пообещала сотрудникам продление контрактов на год, уже в апреле контракты с украинскими сотрудниками в оккупированных районах были расторгнуты.

Глава отдела коммуникаций ОБСЕ Гуннар Вранг заявил, что эвакуация сотрудников была осложнена боевыми действиями во многих районах Украины и введением военного положения. Кроме того, по его словам, в некоторых случаях местный персонал предпочитал не переезжать по личным или семейным причинам.

Что касается расторжения контрактов с украинскими сотрудниками, Вранг утверждает, что это решение было принято для того, чтобы «отделить всех членов национальной миссии, поскольку их связь с ОБСЕ могла создать еще больше проблем в их личных ситуациях».

Группировка «ДНР» открыла «уголовное дело» против нескольких сотрудников специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, которые якобы передавали Украине информацию о «войсках» и «государственных учреждениях ДНР». Таким образом «ДНР» вытесняет оставшийся штат миссии ОБСЕ с территории Донбасса. Так, 8 апреля стало известно, что «ДНР» задержала сотрудника миссии ОБСЕ, местного жителя, по обвинению в «противоречии» мандату миссии.

На следующий день «ДНР» признала «неправомерной» деятельность СММ ОБСЕ и обязала ее представителей покинуть территорию до конца апреля.

СММ ОБСЕ полностью приостановила свою работу в Украине после начала полномасштабной войны 24 февраля, которую ведет Россия.

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