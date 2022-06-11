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Украинские военные отразили штурм врага в районах Бражковки, Долины и Вернополья – Генштаб

11 июня 2022, 20:06

Украинские военные отразили штурм врага в районах Бражковки, Долины и Вернополья – Генштаб

Украинская армия отбила штурмовые действия агрессора в районах Бражковки, Долины и Вернополья на Славянском направлении. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

«При поддержке минометов, артиллерии, реактивных систем залпового огня враг пытается закрепиться в Богородичном, боевые действия продолжаются. Противник активно использует средства радиоэлектронной борьбы», - говорится в сообщении.

На Волынском и Полесском направлениях подразделения ВС Беларуси приводятся в высшую степень боевой готовности.

На Северском направлении противник продолжает минометные обстрелы позиций ВСУ в приграничных районах. Также оккупанты совершают обстрелы объектов гражданской инфраструктуры в населенном пункте Миропольское в Сумской области.

На Харьковском направлении росармия обстреляла гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Уды, Прудянки, Циркуны и Верхний Салтов, нанес авиаудары в районах Терновой и Рубежного.

На Лиманском направлении противник принимает меры по усилению группировки войск.

На Северодонецком направлении оккупанты обстреливали гражданскую инфраструктуру в районах Северодонецка, Лисичанска, Метелкино, Устиновки и Тошковки.

«Украинские воины успешно противостоят штурмовым действиям врага в Северодонецке. Частью подразделений противник ведет штурм в районе Тошковки, боевые действия продолжаются. Кроме того, вражеский штурм успешно отражен в районе Метелкино. Оккупанты отошли. Противнику пришлось усиливать группировку вводом в операцию подразделений резерва», - отмечают в Генштабе.

На Бахмутском направлении ведутся артиллерийские обстрелы украинских позиций недалеко от Николаевки, Белогоровки, Горского, Камышевахи и Новолуганского. Также агрессор нанес авиаудара близ Покровского, применив армейскую авиацию.

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