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Зеленский одобрил переброску теробороны в зону боевых действий

11 июня 2022, 20:42

Зеленский одобрил переброску теробороны в зону боевых действий

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который позволяет перебрасывать подразделения территориальной обороны Вооруженных сил на фронт и выполнять боевые задачи. Об этом сообщается на сайте Рады.

Сейчас бойцы территориальной обороны выполняют задачи в пределах территории соответствующего территориальной общины. После того, как закон вступит в силу, тероборона сможет выполнять задачи по всей Украине, в том числе в районах ведения боевых действий и на оккупированных территориях. Решение о выполнении таких задач принимается главнокомандующим ВСУ.

Данный закон был проголосован в Верховной раде еще 3 мая 2022 года.

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