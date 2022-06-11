Зеленский одобрил переброску теробороны в зону боевых действий

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который позволяет перебрасывать подразделения территориальной обороны Вооруженных сил на фронт и выполнять боевые задачи. Об этом сообщается на сайте Рады.



Сейчас бойцы территориальной обороны выполняют задачи в пределах территории соответствующего территориальной общины. После того, как закон вступит в силу, тероборона сможет выполнять задачи по всей Украине, в том числе в районах ведения боевых действий и на оккупированных территориях. Решение о выполнении таких задач принимается главнокомандующим ВСУ.



Данный закон был проголосован в Верховной раде еще 3 мая 2022 года.