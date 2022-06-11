В Лисичанске создана военная администрация

Президент Украины Владимир Зеленский 11 июня подписал указ о создании военной администрации в городе Лисичанск Луганской области. Об этом говорится в указе президента.



Своим распоряжением Зеленский назначил начальником Лисичанской ВА Шибика Валерия Сергеевича.



25 мая глава Луганской ОВА сообщил, что в Лисичанске погибших хоронят в братской могиле.



7 июня в результате обстрелов в Лисичанске загорелись рынок и два учебных заведения, в общей сложности пострадали пять человек.



9 июня Сергей Гайдай сказал, что Лисичанск находится под чрезвычайно мощными обстрелами.