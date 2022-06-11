В Одесской области на пляже подорвался мужчина

В одном из сел Одесского района во время отдыха на пляже мужчина подорвался на неизвестном предмете. Об этом сообщили в Отделе коммуникации полиции Одесской области



«Пренебрежение правилами безопасности семьей из Донбасса привело к трагическим последствиям. Во время купания в море в одном из сел Одесского района в результате взрыва неизвестного предмета погиб 50-летний глава семьи на виду у жены, сына и товарища», - говорится в сообщении.



На месте работает следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции и взрывотехники.



Решается вопрос о внесении в Единый реестр досудебных расследований сведений по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «несчастный случай».



Все пляжи Одесской области заминированы, чтобы предотвратить высадку российского десанта. Местным жителям запрещено купаться и выходить в море для рыбалки