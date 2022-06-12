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РФ «выжигает» Луганщину, а в Мариуполе негласно готовятся к эпидемии. Дайджест НД за день ►

12 июня 2022, 00:54

РФ «выжигает» Луганщину, а в Мариуполе негласно готовятся к эпидемии. Дайджест НД за день ►

Ежедневная сводка «Новости Донбасса» по ситуации на Востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:

  • В Донецкой области 16 обстрелов за сутки. В области нет света, а в Николаевке снова пострадала известная с 2014 года многоэтажка.
  • В Луганской области оккупанты применили выжигающее оружие «Солнцепек» и разграбили жилые дома в Попасной.
  • В Мариуполе негласно готовятся к эпидемии холеры,а очередь на захоронение мертвых длинной в неделю. Бытовые условия горожан поражают, люди купаются на парковке ТЦ «Метро».
  • В центре Донецка сгорел автобус. Обстрелы произошли в Макеевке, Горловке и Донецке.
  • Сдавшихся в плен «азовцев» собираются судить в Мариуполе, а осужденных иностранцев могут в скором времени обменять.

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