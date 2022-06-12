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Украинские военные отражают попытки наступления россиян на Донбассе — сводка Генштаба ВСУ

12 июня 2022, 07:49

Украинские военные отражают попытки наступления россиян на Донбассе — сводка Генштаба ВСУ

Украинские войска успешно отразили попытки россиян штурмовать ряд населенных пунктов на Бахмутском направлении Донбасса. Об этом сообщил Генштаб ВСУ в сводке боевых действий за минувшие сутки.

Отмечается, что противник обстреливал украинские позиции из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах Камышевахи, Горского, Николаевки, Белогоровки, Новолуганского. Российская армейская авиация нанесла авиаудар неподалеку от Покровского. Украинские воины отразили наступление в районе Врубовки. Также противник пытался вести наступление в направлении Николаевки. Получил решительный отпор и отошел. Украинские защитники также успешно отбили штурм в районе Васильевки. Российские оккупанты понесли потери и отошли на ранее занятые позиции.

На Северодонецком направлении оккупанты ведут штурмовые действия в городе Северодонецк, но успеха не имеют. Продолжаются боевые действия в районе Тошковки.

На Славянском направлении противник совершал систематические артобстрелы в районах населенных пунктов Петровское, Новая Гусаровка, Курулька, Долина. Пытается закрепиться в населенном пункте Богородичное, боевые действия продолжаются.

На Лиманском направлении противник не вел активных действий. Увеличил интенсивность применения артиллерии, в частности, реактивных систем залпового огня, в районах Шипиловки и Дроновки. Проводит перегруппировку войск.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях россияне не вели активных боевых действий. Коварно обстреливали гражданскую инфраструктуру в районах Желанного, Авдеевки, Карловки, Угледара и Орехово. На отдельных направлениях разворачивают дополнительные подразделения.

На Харьковском направлении обстановка существенных изменений не претерпела. Для сковывания действий сил обороны россияне оказывают систематическое огневое влияние на позиции украинских подразделений. Кроме того, противник обстреливал гражданскую инфраструктуру недалеко от Вернополья, Украинки, Петровки, Чепиля и Крестища. Нанес авиаудар в районе населенного пункта Мосьпаново.

На Северском направлении противник продолжает обеспечивать усиленную охрану участка украинско-российской границы в Брянской и Курской областях. В Белгородской и Курской областях продлен режим повышенного уровня террористической угрозы. Противник продолжает обстрелы из минометов позиций Сил обороны в приграничных районах. Кроме того, агрессор обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Рожковичи, Гремяч, Луговка и Поповка.

На Южнобужском направлении противник вел оборону, обстреливал подразделения украинских войск из артиллерии, минометов и реактивных систем залпового огня. Пытался вести контрбатарейную борьбу. Российские оккупанты цинично обстреляли Твердомедово, Березнеговатое, Кобзарцы, Квитневое и Луч.

На Волынском и Полесском направлениях противник активных действий не предпринимал. В приграничных районах республики Беларусь проводятся дополнительные мероприятия по инженерному оборудованию пунктов пропуска и развертыванию дополнительных средств радиоэлектронной борьбы.

Потери противника за минувшие сутки составили 10 танков, 16 боевых бронированных машин, 7 БПЛА, более 10 единиц автомобильной техники и до 150 человек живой силы.

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