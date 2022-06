Российские войска усилят наступление на Славянск и Северск — ISW

Военное командование РФ планирует более продолжительную войну против Украины, однако способность сохранить достаточные резервы российских войск вызывает сомнения. На Донбассе оккупанты будут усиливать наступление на Славянск и Северск. Об этом говорится в выводах американского Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW).



Аналитики прокомментировали информацию Главного управления разведки Минобороны Украины о том, что РФ продлила свое военное планирование на следующие 120 дней, до октября 2022 года.



В Интституте изучения войны отметили, что 11 июня россияне возобновили атаки юго-западнее Изюма и в направлении Славянска. Украинский Генеральный штаб сообщил, что российские войска совершили серию безуспешных атак на Бражковку и Вернополье, чтобы достичь населенного пункта Барвенково, примерно в 35 км от Изюма.



ВСУ также отражали атаки оккупантов на поселок Долина, расположенный на трассе Е40, ведущей в Славянск.



«ISW ранее предполагала, что российские силы могут попытаться отрезать украинские Силы обороны в Северске и провести неглубокое окружение вместо наступления на Славянск. Снимки с географической привязкой также показали, что российские силы построили новый мост вдоль российских позиций в Изюме на юго-востоке Харьковской области, что также может указывать на то, что российские силы продолжат усиливать наступательные операции в Славянске и Северске», — отмечают американские военные аналитики.



В ISW также прокомментировали заявление заместителя начальника ГУР Украины Вадима Скибицкого о том, что россияне скорректируют сроки операции в зависимости от своих успехов на Донбассе, и в целом Генштаб России почти ежемесячно корректирует планы войны.



«Это указывает на то, что Кремль по меньшей мере признал, что не может быстро достичь своих целей в Украине и продолжает корректировать свои военные задачи, пытаясь исправить первоначальные недостатки вторжения», — считают в Институте изучения войны.



Аналитики также считают маловероятным, что россияне сохранят в резерве 40 полностью укомплектованных и эффективных батальонных тактических групп, кроме 103-х БТГ, которые они уже перебросили в Украину.



«В лучшем случае эти БТГ, вероятно, представляют собой небольшие группы личного состава, собранного из других подразделений. Кроме того, маловероятно, что российские военные будут держать такую значительную часть своих сил в резерве из-за нехватки личного состава в существующих передовых подразделениях», — резюмировали в ISW.