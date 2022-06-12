Ракетный удар по Тернопольской области: Пострадали 22 человека

Российские оккупанты 11 июня вечером нанесли ракетный удар по Черткову Тернопольской области. В результате удара пострадали 22 человека. Об этом сообщил на брифинге глава Тернопольской областной военной администрации Владимир Труш.



Он отметил, что в результате обстрела был ранен 12-летний ребенок. Среди пострадавших — шесть женщин, их состояние оценивается как стабильное.



Глава ОВА также сообщил, что в результате обстрела частично разрушен военный объект и четыре дома. Кроме того, снарядом повреждена газовая труба, из-за чего в городе сейчас нет газа.



Владимир Труш добавил, что газоснабжение восстановят сегодня.

Читайте также: Российские войска ударили по Врубовке огнеметной системой и вошли в Орехово