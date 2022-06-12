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Требуют выселиться за две недели: В Мариуполе оккупанты предупредили людей о сносе домов

12 июня 2022, 11:09

Требуют выселиться за две недели: В Мариуполе оккупанты предупредили людей о сносе домов

В Мариуполе оккупанты предупредили жильцов частично разрушенных домов, что им нужно выселиться, потому что дома будут сносить. Об этом сообщил советник мэра Маруиполя Петр Андрющенко.

«По всем частично разрушенным домам появились сообщения оккупантов о сносе в течение двух недель с требованием на выселение. О том, куда и как будут потом переселены люди — оккупанты не отвечают, переложив проблему на мариупольцев снова», — написал Андрющенко в своем телеграм-канале.

Он также отметил, что оккупационная администрация продолжает практику устройства свалок отходов во дворах многоэтажек.

«Озвучены планы на отопление зимой. Его не будет, но будут установлены палатки обогрева. Как в палатках собираются обогреть более 130 тыс. человек — скорее ответ, чем вопрос. Наши источники сообщают, что по плану школы будут работать только в теплый период, поэтому вместо летних каникул будут длинные зимние или еще обсуждается план сделать вид онлайн-образования», — добавил советник легитимного мэра города.

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