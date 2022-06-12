Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

Эвакуация Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Северодонецк Краматорск

Российский актер Машков приехал на Донбасс, поддержать «Л-ДНР»

12 июня 2022, 11:44

Российский актер Машков приехал на Донбасс, поддержать «Л-ДНР»

Российский актер Владимир Машков в субботу, 11 июня, побывал в Луганске. Там он встретился с главой группировки «ЛНР» Леонидом Пасечником.

Во время встречи Машков сказал Пасечнику, что «вы защищаете нашу землю». «Здесь сейчас решается вопрос борьбы со злом, понимаю, что не навсегда, но вы есть центр русского мира сейчас», — считает он.

После этого он посетил показ фильма «Движение вверх», в котором он сыграл одну из главных ролей, и выступил перед зрителями. Пропагандистское мероприятие в луганском кинотеатре «Русь» было организовано в рамках фестиваля «Дни России на Донбассе».

Сегодня, 12 июня, Машков поучаствует в аналогичном мероприятии в Донецке.

Приезд актера на Донбасс приурочен Дню России, который отмечается на оккупированных территориях.

В Украине Владимир Машков находится в санкционном списке министерства культуры.

В 2022 году он поддержал решение президента России Владимира Путина о признании так называемых «ЛНР» и «ДНР». Также Машков активный сторонник проводимой Россией «специальной военной операции», которая по сути является полномасштабным вторжением в Украину.

Еще по теме

Люди
Леонид Пасечник Владимир Машков
Места
Луганск Донецк
Прочее
Война ДНР ЛНР

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
11:44
Российский актер Машков приехал на Донбасс, поддержать «Л-ДНР»
11:09
Требуют выселиться за две недели: В Мариуполе оккупанты предупредили людей о сносе домов
09:58
«ДНР» сообщила о последствиях обстрела Донецка и шести раненых за сутки
09:27
В оккупированном Бердянске утром прогремели взрывы
00:54
РФ «выжигает» Луганщину, а в Мариуполе негласно готовятся к эпидемии. Дайджест НД за день ►
21:07
Донецк подвергся обстрелу
18:45
В Мариуполе при разборе завалов подорвался трактор
17:01
В оккупированных Донецке и Горловке сообщают о серии «прилетов»
14:51
«Осужденные» в Донецке трое иностранцев будут обменяны, считает Верещук
13:57
«ДНР» будет «судить» «азовцев» в Мариуполе. Названа дата
11:44
«ДНР» заявила о массированном обстреле Горловки и назвала число погибших за сутки
10:49
Оккупанты вывезли жителей Попасной и ограбили их дома
09:45
С портретами Захарченко и «Моторолы»: Как выглядит стела на въезде в оккупированный Мариуполь
09:00
В Донецке на Крытом рынке сгорел автобус
00:13
Обстрелян центр Донецка, в Северодонецке уничтожен Ледовый дворец. Дайджест НД за день ►
все новости
13:56
Оккупанты разрушили еще более 20 гражданских объектов на Донетчине
13:16
Россия вербует украиноязычных диверсантов на оккупированном Донбассе и в Крыму, - МВД
13:03
Россияне разрушили еще один мост в Северодонецк, обстреливают последний — ОВА
12:49
Чиновник Генштаба ВСУ открыл стрельбу в одном из спальных районов Киева, его отстранили от должности
12:23
Байден назвал конечную цель Путина в Украине
12:08
Мошенник из Мариуполя наживался на родственниках украинских воинов — СБУ
12:04
Германия не позволила Испании передать 40 танков Leopard Украине
11:52
У Зеленского ответили на заявление Байдена об игнорировании предупреждений по вторжению России
11:44
Российский актер Машков приехал на Донбасс, поддержать «Л-ДНР»
11:09
Требуют выселиться за две недели: В Мариуполе оккупанты предупредили людей о сносе домов
10:31
Ракетный удар по Тернопольской области: Пострадали 22 человека
09:58
«ДНР» сообщила о последствиях обстрела Донецка и шести раненых за сутки
09:27
В оккупированном Бердянске утром прогремели взрывы
08:32
Российские войска усилят наступление на Славянск и Северск — ISW
08:29
Россияне обстреляли полтора десятка городов и сел в Луганской области — глава ОВА
все новости
ВИДЕО
РФ «выжигает» Луганщину, а в Мариуполе негласно готовятся к эпидемии. Дайджест НД за день ►
12 июня, 00:54
С портретами Захарченко и «Моторолы»: Как выглядит стела на въезде в оккупированный Мариуполь
11 июня, 09:45
Обстрелян центр Донецка, в Северодонецке уничтожен Ледовый дворец. Дайджест НД за день ►
11 июня, 00:13

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция