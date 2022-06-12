Российский актер Машков приехал на Донбасс, поддержать «Л-ДНР»

Российский актер Владимир Машков в субботу, 11 июня, побывал в Луганске. Там он встретился с главой группировки «ЛНР» Леонидом Пасечником.



Во время встречи Машков сказал Пасечнику, что «вы защищаете нашу землю». «Здесь сейчас решается вопрос борьбы со злом, понимаю, что не навсегда, но вы есть центр русского мира сейчас», — считает он.

После этого он посетил показ фильма «Движение вверх», в котором он сыграл одну из главных ролей, и выступил перед зрителями. Пропагандистское мероприятие в луганском кинотеатре «Русь» было организовано в рамках фестиваля «Дни России на Донбассе».

Сегодня, 12 июня, Машков поучаствует в аналогичном мероприятии в Донецке.



Приезд актера на Донбасс приурочен Дню России, который отмечается на оккупированных территориях.

В Украине Владимир Машков находится в санкционном списке министерства культуры.



В 2022 году он поддержал решение президента России Владимира Путина о признании так называемых «ЛНР» и «ДНР». Также Машков активный сторонник проводимой Россией «специальной военной операции», которая по сути является полномасштабным вторжением в Украину.