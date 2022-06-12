У Зеленского ответили на заявление Байдена об игнорировании предупреждений по вторжению России

Президент Украины Владимир Зеленский просил о превентивных санкциях против России перед широкомасштабным вторжением РФ, однако партнеры «не хотели слышать». Об этом заявил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров в комментарии LIGA.net.



Таким образом он ответил на слова президента США Джо Байдена, который сказал, что зимой Зеленский якобы «не хотел слышать» предупреждения об опасности широкомасштабного вторжения России.



Никифоров напомнил, что в тот период Зеленский провел три-четыре телефонных разговора с Байденом, в ходе которых: лидеры детально обменивались мыслями и оценками ситуации.



«Поэтому фраза "не хотел слышать" вероятно требует уточнения. К тому же, если помните, президент Украины призвал партнеров ввести пакет превентивных санкций, чтобы побудить Россию к отводу войск и деэскалации ситуации. И тут уже можно сказать, что наши партнеры "не хотели нас слышать"», — добавил пресс-секретарь Зеленского.