Германия не позволила Испании передать 40 танков Leopard Украине

Федеральное правительство Германии не одобрило предложение Испании оправить Украине около 40 танков Leopard 2A4 после их модернизации, передает «Европейская правда».



Как пишет немецкое издание Spiegel, если бы Берлин согласился на предложение, это был бы первый случай, когда страна-член НАТО поставила танки Украине.



«С тех пор испанцы резко отступили: план не был окончательно согласован политически. Была ли это просто идея от кого-то ниже уровней?» – пишет издание.



Также сообщается, что немецкие власти в телефонных разговорах предупредили испанцев, что этот шаг будет отступлением от принятого всеми западными союзниками решения (хоть и неформального) не снабжать Киев танками.



Кроме того, издание пишет, что предполагаемое предложение из Мадрида сократилось до количества не более 10 танков, но даже эта цифра неопределенна, так как машины явно полностью изношены и ремонтировать их придется долгое время.

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