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Байден назвал конечную цель Путина в Украине

12 июня 2022, 12:23

Байден назвал конечную цель Путина в Украине

Президент США Джо Байден заявил, что целью войны президента РФ Владимира Путина против Украины является уничтожение украинской культуры. Об этом он сказал на брифинге в Белом доме.

Байден отметил, что ничего подобного не происходило в Европе со времен Второй мировой войны.

«Он [Путин] не хочет просто вторгнуться в Украину, он хочет уничтожить украинскую культуру, потому что считает, что независимой украинской культуры не существует», — сказал Байден.

Президент США подчеркнул, что Путин не только стирает города с лица земли и пытается уничтожить украинскую армию.

«Он сносит все их культурные центры — их музеи, их школы, их исторические памятники. Он пытается уничтожить культуру. И мысль о том, что мы можем стоять в стороне и позволить этому случиться, была просто невозможна. И поэтому мы усилили НАТО, и именно поэтому мы помогаем Украине», — заявил Байден.

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