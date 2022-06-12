Чиновник Генштаба ВСУ открыл стрельбу в одном из спальных районов Киева, его отстранили от должности

Руководитель одного из управлений Генштаба ВСУ открыл стрельбу в спальном районе Киева. Инцидент произошел в пятницу, момент стрельбы попал на видео.



По сообщениям местных телеграм-каналов, пьяный дебошир устроил стрельбу в столичном ЖК «Сказка» и чуть не попал в детей, игравших на площадке.



Чиновник Генштаба совершил ДТП возле жилого комплекса. После того, как охранники пытались его утихомирить — начал угрожать «отправить их на фронт» и выстрелил в сторону.



В отношении него начато служебное расследование, чиновник отстранен от должности. Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.



«По моему приказу начато служебное расследование для выяснения всех обстоятельств инцидента, когда должностное лицо Генерального штаба Вооруженных Сил Украины – руководитель одного из управлений совершило действия, которые имеют признаки не только дисциплинарного, но и уголовного правонарушения», — сообщил Резников в Facebook.



По его словам, создана соответствующая комиссия, на время расследования должностное лицо отстранено от исполнения обязанностей.



«Если в установленном порядке подтвердятся факты, что в результате действий должностного лица была угроза наступления тяжелых последствий, а именно риск для жизни и здоровья ребенка, будет сделано все для справедливого наказания», — подчеркнул Резников.