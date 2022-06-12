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Россия вербует украиноязычных диверсантов на оккупированном Донбассе и в Крыму, - МВД

12 июня 2022, 13:16

Россия вербует украиноязычных диверсантов на оккупированном Донбассе и в Крыму, - МВД

Россия начала формировать диверсионно-разведовательные группы из украиноязычных жителей оккупированных Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Об этом сообщил спикер Министерства внутренних дел Вадим Денисенко в эфире канала Freedom.

«Сейчас изменила тактику РФ. В основном это люди - бывшие граждане Украины, достаточно долго проживавшие в оккупированных Донецке, Луганске и Крыму. И один из главных критериев, по которым отбирают этих людей - это, как минимум, понимание, и умение разговаривать на украинском языке», - рассказал Денисенко.

Он утверждает, что это делается для того, чтобы диверсантов было труднее было выявить.

«Сначала мы помним, что в основном это были русские, которые даже теоретически не могли произнести некоторые слова, которые и стали нашим условным паролем - "паляница", "Укрзализныця" и так далее», - подчеркнул он.

Спикер МВД добавил, что за три месяца войны в Украине выявили более сотни диверсионных групп.

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