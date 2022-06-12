Оккупанты разрушили еще более 20 гражданских объектов на Донетчине

За прошлые сутки российские оккупанты нанесли 7 ударов по Донецкой области, повреждения получили 20 гражданских объектов, среди мирных жителей есть погибшие и раненые. Об этом сообщает Национальная полиция Украины.



Российские войска ударили по населенным пунктам — Торецк, Северск, Авдеевка, Птичье, Богоявленка, Орловка, Нью-Йорк. Били из артиллерии и реактивных систем залпового огня «Ураган».



«Разрушения получили 20 гражданских объектов — враг попал по жилым домам и системе жизнеобеспечения. Повреждены 15 частных домов, коксохимический завод и электроподстанция, в результате чего без света осталось 335 населенных пунктов», — говорится в сообщении.



Отмечается, что россияне обстреляли два села Угледарской громады кассетными снарядами. В Новоукраинке оккупанты атаковали из «Ураганов» 7 частных домов. Два дома и магазин – в Богоявленке, ранена 86-летняя женщина.



Полицией и СБУ открыты уголовные производства по ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.