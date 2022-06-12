Нефтепровод «Дружба» пытались подорвать в России — СМИ

Неизвестные якобы попытались подорвать нефтепровод «Дружба» утром, 11 июня, в Брянской области России. Об этом сообщает Telegram-канал Baza в воскресенье, 12 июня.



Отмечается, что сработали три взрывных устройства.



«Недалеко от поселка Гулевка (в 40 км до границы с Украиной) прогремели три взрыва - тогда же сработал сигнал о потере связи с задвижкой трубопровода. По предварительным данным, это были безоболочные взрывные устройства», — сказано в сообщении.



Один взрыв повредил трансформаторную подстанцию с энергоблоком задвижки нефтепровода. Еще один взрыв произошел в месте, где проложен кабель — там осталась воронка 40 на 20 см. Третий взрыв повредил противоподкопную трубу. Это дополнительное средство защиты, которое зарывают в землю на режимных объектах. Взрыв оставил воронку 40 на 60 см.



«Сам трубопровод "Дружба" не пострадал, однако противоподкопная труба и подстанция оказались повреждены, а также был обесточен энергоблок управления задвижкой», — добавляют в Telegram-канале.



Разлива нефтепродуктов удалось избежать.



«Дружба» — крупнейшая в мире сеть магистральных нефтепроводов. Ее построили в 60-х годах, чтобы поставлять нефть в Восточную Европу. Нефтепровод проходит через территорию Украины.