ВСУ уничтожили командный пункт чеченцев в Рубежном — глава ОВА

Украинские военные в последнее время провели три успешные операции на Луганщине по уничтожению российских войск. Об этом рассказал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в эфире телемарафона.



Он отметил, что украинские подразделения спецназначения эффективно сотрудничают с ВСУ.



«Что касается работы спецназовцев и ВСУ, артиллеристов, у нас есть три факта о слаженной работе. Это уничтожение "вагнеровцев" в Стаханове. Там один только выжил. Это уничтожение командного пункта чеченцев в Рубежном. Сейчас выясняем потери врага», — сказал он.



Гайдай также сообщил, что украинским военным удалось уничтожить определенное количество российских оккупантов, пытавшихся провести совещание во Дворце культуры химиков в Северодонецке.