«ДНР» заявила о захвате двух сел под Святогорском

Российские силы совместно с группировками «ЛНР» и «ДНР» захватили два села под Святогорском. Об этом заявил так называемый «штаб территориальной обороны ДНР».



В «ДНР» утверждают, что «взяли под контроль» села Богородичное и Пришиб.



В целом группировка заявила, что контролирует 237 населенных пунктов. «Идет продвижение в направлении Славянска», — утверждают в «ДНР».



В Генштабе ВСУ о переходе под оккупацию указанных населенных пунктов не сообщали, в утренней сводке отмечалось, что оккупанты «пытаются закрепиться в населенном пункте Богородичное, боевые действия продолжаются».