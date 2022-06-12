18-летняя жительница Бахмута сдавала оккупантам места дислокации ВСУ

Жительница Бахмута сдавала российским захватчикам координаты мест дислокации ВСУ, ей сообщено о подозрении в госизмене. Об этом информирует Донецкая областная прокуратура.



«По данным следствия, в течение мая - июня 2022 года 18-летняя гражданка Украины по собственному желанию сотрудничала с представителем одного из силовых ведомств страны-агрессора. Через интернет-приложения подозреваемая передавала оккупантам координаты мест дислокации военнослужащих и военной техники Вооруженных Сил Украины на территории города Бахмута», — говорится в сообщении.



Правоохранители зафиксировали 14 фактов передачи российским захватчикам указанных данных.



Девушку задержали 10 июня, ей сообщено о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Решается вопрос об избрании ей меры пресечения в виде содержания под стражей.