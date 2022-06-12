Энергетикам удалось вернуть свет более 300 тысячам жителей на севере Донетчины

Вчера север Донецкой области остался без света из-за обстрелов. Специалисты ДТЭК Донецкие электросети совместно с НЭК «Укрэнерго» смогли подключить электричество более 300 тысячам клиентов на севере области на время ремонта оборудования, сообщает пресс-служба ДТЭК.



В компании отмечают, что ситуация в Донецкой области остается очень сложной, особенно на севере, где продолжаются активные боевые действия.



«Так вчера, во второй половине дня, более 300 тысяч жителей Краматорского и Бахмутского районов Донецкой области, включая города Краматорск, Славянск, Дружковку, Бахмут, Константиновку, остались без электроснабжения из-за поврежденного обстрелами оборудования НЭК "Укрэнерго". Специалистам ДТЭК Донецкие электросети удалось совместно с "Укрэнерго" организовать транзит на север Донетчины и запитать более 300 тысяч клиентов на время ремонта», — говорится в сообщении.



Кроме того, энергетики ДТЭК Донецкие электросети возобновили электроснабжение более 2 тысяч семей Покровского района, дома которых тоже были обесточены в результате боевых действий.

11 июня вся Донецкая область осталась без света. По данным главы Донецкой ОВА Павла Кириленко, в результате российских обстрелов были повреждены электролинии в районе Торецка, что в свою очередь повлекло отключение подстанций НЭК "Укрэнерго" на территории области.