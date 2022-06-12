В Луганской области погиб бывший британский солдат

В боевых действиях за Северодонецк Луганской области погиб бывший британский солдат Джордан Гетли. Он присоединился к рядам Вооруженных Сил Украины в марте этого года. Как сообщает «Европейская правда», об этом написал его отец Дин Геттли в Facebook.



«Вчера (10 июня) мы получили ужасную новость о том, что наш сын Джордан был застрелен и убит в городе Северодонецк в Украине», – говорится в сообщении.



По словам отца Джордана, тот в марте уволился из британской армии, чтобы продолжить карьеру солдата «в других местах».



«Его собратья сказали, что любили его, как и мы, поскольку он изменил жизнь не одного человека к лучшему – не только воюя, но и тренируя украинских военных», – отметил Дин Гетли.

В Северодонецке продолжаются бои на окраинах и на улицах города.



Граждане Великобритании и других стран также воюют в рядах украинской армии в Донецкой области. 9 июня «суд» пророссийской группировки «ДНР» «приговорил» к смертной казни гражданина Марокко Брахима Саадуна и граждан Великобритании Эйдена Аслина и Шона Пиннера по обвинению в «боевых действиях на стороне Украины». На это решение отреагировала генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова, также «серьезную обеспокоенность» выразил госсекретарь США Этони Блинкен.