Взрыв в оккупированном Мелитополе: есть пострадавшие

В Мелитополе Запорожской области, который временно находится под контролем российских войск, прогремел взрыв. Российские СМИ сообщают, что это произошло у здания, где базируется управление МВД, занятое россиянами.



Самодельное взрывное устройство было спрятано в мусорной урне, тяжело ранена проходившая рядом девушка, также ранение спины получил мужчина.



По словам так называемого главы местных силовиков Алексея Селиванова, взрыв якобы организовали украинские диверсанты. При этом местные СМИ предупреждали, что оккупанты готовят провокации, чтобы обвинить в них украинских военных.