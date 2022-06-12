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Россияне готовятся к наступлению на Лиманском направлении — сводка Генштаба

12 июня 2022, 20:05

Россияне готовятся к наступлению на Лиманском направлении — сводка Генштаба

Российские войска, сегодня, 12 июня снова пытались установить полный контроль над Северодонецком Луганской области. Боевые действия продолжаются, сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

«На Бахмутском направлении оккупанты вели штурмовые действия с целью захвата населенного пункта Врубовка, успеха не имели. При попытке возобновить штурмовые действия в направлении Орехово – Золотое враг получил решительный отпор и отошел. На Славянском направлении украинские воины успешно отразили вражеские штурмовые действия на направлениях Довгенькое – Мазановка и Довгенькое – Долина», – говорится в сводке.

На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях оккупанты продолжают обстрел позиций украинских войск.

На Лиманском направлении россияне продолжили обстрелы украинских подразделений. Войска РФ готовятся к наступлению.

На Слобожанском направлении противник ведет боевые действия, пытается улучшить тактическое положение, продолжает усовершенствовать инженерное оборудование оборонных позиций. Также россияне безуспешно наступали в направлении Рубежного.

На Южнобужском направлении захватчики обстреляли из ствольной и реактивной артиллерии районы сел Осокоровка, Трудолюбовка, Широкое, Добрянка и Благодатное.

На Северском направлении оккупанты продолжают обстрелы позиций украинских подразделений и гражданской инфраструктуры в селе Хреновка Черниговской области и селе Александровка Сумской области.

«Украинские защитники наносят урон российским оккупантам по всем направлениям, где продолжаются активные боевые действия», – говорится в сводке.

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