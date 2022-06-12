Обстрел Донецка: разрушения и жертвы в нескольких районах города

При обстреле Кировского района Донецка погиб мирный житель. Об этом заявили в оккупационной администрации города. Мужчина 50 лет погиб в районе дома №439 по улице Кирова днем 12 июня. Еще 8 мирных жителей ранены. Среди них – десятилетний ребенок.



Также в результате боевых действий повреждено остекление окон в домах по улицам Кирова и Бойченко.



В Куйбышевском районе снарядами поврежден газопровод высокого давления по улице Слепнева.



В Петровском районе разрушен дом, расположенный в переулке Лилиной.

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