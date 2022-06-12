Зеленский: РФ попытается бросить в бой на Донбассе срочников и скрыто мобилизованных

Президент Владимир Зеленский полагает, что Россия попытается бросить в бой на Донбассе слабо подготовленных срочников и тех, кого собрали в рамках скрытой мобилизации. Это, считает он, приведет только к еще большим потерям в рядах российской армии.



По его словам, ключевая тактическая цель оккупантов не изменилась — они давят в районе Северодонецка. «Там идут очень жестокие бои буквально за каждый метр. А также в направлениях Лисичанск, Бахмут, Славянск», — сказал президент в новом видеообращении.



По словам Зеленского, российская армия пытается завести на Донбасс резервные силы.



«Какие у них могут быть резервы сейчас? Похоже, попробуют бросить в бой слабоподготовленных срочников. И тех, кого собрали за счет скрытой мобилизации», — сказал глава государства.



Он подчеркнул, что «российские генералы рассматривают своих людей как пушечное мясо, которое им нужно, чтобы обеспечивать преимущество в количестве живой силы и военной техники».



«Россия еще в июне может пересечь черту в 40 тысяч своих утраченных военных. Ни в какой другой войне за многие десятилетия они столько не теряли», — считает Зеленский.

По данным Генштаба ВСУ, с 24 февраля войска РФ в Украине потеряли примерно 32 150 человек.



Потери в своих вооруженных силах военное командование как России, так и Украины не называет.



По словам министра обороны Украины Алексея Резникова, сейчас украинская армия теряет до 100 бойцов убитыми и до 500 ранеными ежедневно.