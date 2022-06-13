Разрушен второй мост в Северодонецк, и День России в оккупации. Дайджест НД за день ►

Ежедневная сводка «Новости Донбасса» по ситуации на Востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:

В Луганской области разрушен второй из трех мостов ведущих в Северодонецк. В области ликвидированы «вагнеровцы» и чеченцы.

В Лисичанске разрываются снаряды над головами людей. Ранена женщина.

Группировка «ДНР» заявила о взятии двух населенных пунктов вблизи Святогорска.

Промышленность Донбасса под обстрелами. Коксохим в Авдеевке и ТЭС в Углегорске дымятся.

Выселение людей в Мариуполе. Оккупанты дали две недели на то чтобы покинуть полуразрушенные дома.

«Празднование» дня России в захваченных городах Украины. Как они прошли в Мариуполе и Херсоне.