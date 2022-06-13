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Разрушен второй мост в Северодонецк, и День России в оккупации. Дайджест НД за день ►

13 июня 2022, 00:35

Разрушен второй мост в Северодонецк, и День России в оккупации. Дайджест НД за день ►

Ежедневная сводка «Новости Донбасса» по ситуации на Востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:

  • В Луганской области разрушен второй из трех мостов ведущих в Северодонецк. В области ликвидированы «вагнеровцы» и чеченцы.
  • В Лисичанске разрываются снаряды над головами людей. Ранена женщина.
  • Группировка «ДНР» заявила о взятии двух населенных пунктов вблизи Святогорска.
  • Промышленность Донбасса под обстрелами. Коксохим в Авдеевке и ТЭС в Углегорске дымятся.
  • Выселение людей в Мариуполе. Оккупанты дали две недели на то чтобы покинуть полуразрушенные дома.
  • «Празднование» дня России в захваченных городах Украины. Как они прошли в Мариуполе и Херсоне.

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