Разрушен второй мост в Северодонецк, и День России в оккупации. Дайджест НД за день ►

Ежедневная сводка «Новости Донбасса» по ситуации на Востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:
- В Луганской области разрушен второй из трех мостов ведущих в Северодонецк. В области ликвидированы «вагнеровцы» и чеченцы.
- В Лисичанске разрываются снаряды над головами людей. Ранена женщина.
- Группировка «ДНР» заявила о взятии двух населенных пунктов вблизи Святогорска.
- Промышленность Донбасса под обстрелами. Коксохим в Авдеевке и ТЭС в Углегорске дымятся.
- Выселение людей в Мариуполе. Оккупанты дали две недели на то чтобы покинуть полуразрушенные дома.
- «Празднование» дня России в захваченных городах Украины. Как они прошли в Мариуполе и Херсоне.