В Лисичанске погибли трое жителей, в Северодонецке повредили очистные сооружения

Последствия обстрела в Луганской области. Фото: ОВА

За 12 июня в Лисичанске погибли трое местных жителей — мужчина и женщина, а также 6-летний ребенок. Кроме того, ранен один человек. Об этом сообщил глава Лугаснкой ОВА Сергей Гайдай.



Он добавил, что сегодня ночью там сгорел торговый комплекс, а еще повреждены четыре дома, постройки местной шахты. 11 домов разрушены во Врубовке, четыре — в Золотом, в Горном — два дома и детский сад.



«Наши воины успешно отразили штурмовые действия по направлениям Викторовка — Врубовка и Камышеваха — Врубовка. Враг возобновил наступательные действия в районе населенного пункта Золотое», — отметил Гайдай.



Говоря о ситуации в Северодонецке, он сказал, что «противник продолжает штурмовать город, несколько оттеснил украинских военных за счет значительного преимущества в артиллерии».



Гадай отметил, что войска РФ повредили очистные сооружения в городе. Трижды обстреляна территория завода «Азот», где еще остаются люди в бомбоубежищах.

Последствия обстрела в Луганской области. Фото: ОВА