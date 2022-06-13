ГПСУ: Россия продолжает обстреливать пограничные районы Сумской и Черниговской областей

Российские оккупанты в понедельник утром обстреляли из крупнокалиберного вооружения пограничные районы Сумской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ.



«Утром со стороны российской деревни Поповка враг обстрелял из крупнокалиберного вооружения Сумщину. Пограничники зафиксировали три десятка взрывов на окраине одного из сел Шосткинского района», - говорится в сообщении.



В целом, в течение вчерашнего дня и ночи со стороны РФ зафиксированы четыре обстрела Сумской и три обстрела Черниговской областей.