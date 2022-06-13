Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

Эвакуация Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Северодонецк Краматорск

ГПСУ: Россия продолжает обстреливать пограничные районы Сумской и Черниговской областей

13 июня 2022, 09:36

ГПСУ: Россия продолжает обстреливать пограничные районы Сумской и Черниговской областей

Российские оккупанты в понедельник утром обстреляли из крупнокалиберного вооружения пограничные районы Сумской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ.

«Утром со стороны российской деревни Поповка враг обстрелял из крупнокалиберного вооружения Сумщину. Пограничники зафиксировали три десятка взрывов на окраине одного из сел Шосткинского района», - говорится в сообщении.

В целом, в течение вчерашнего дня и ночи со стороны РФ зафиксированы четыре обстрела Сумской и три обстрела Черниговской областей.

Еще по теме

Места
Сумская область Черниговская область
Прочее
Война

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
00:35
Разрушен второй мост в Северодонецк, и День России в оккупации. Дайджест НД за день ►
20:36
Обстрел Донецка: разрушения и жертвы в нескольких районах города
19:00
«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!
15:57
Обстрелы в Донецке: Обесточена шахта имени Скочинского
14:58
«ДНР» заявила о захвате двух сел под Святогорском
11:44
Российский актер Машков приехал на Донбасс, поддержать «Л-ДНР»
11:09
Требуют выселиться за две недели: В Мариуполе оккупанты предупредили людей о сносе домов
09:58
«ДНР» сообщила о последствиях обстрела Донецка и шести раненых за сутки
09:27
В оккупированном Бердянске утром прогремели взрывы
00:54
РФ «выжигает» Луганщину, а в Мариуполе негласно готовятся к эпидемии. Дайджест НД за день ►
21:07
Донецк подвергся обстрелу
18:45
В Мариуполе при разборе завалов подорвался трактор
17:01
В оккупированных Донецке и Горловке сообщают о серии «прилетов»
14:51
«Осужденные» в Донецке трое иностранцев будут обменяны, считает Верещук
13:57
«ДНР» будет «судить» «азовцев» в Мариуполе. Названа дата
все новости
10:26
Эрдоган анонсировал новые переговоры с Зеленским и Путиным
09:50
Ночью под обстрел армии РФ попал поселок Удачное под Покровском
09:36
ГПСУ: Россия продолжает обстреливать пограничные районы Сумской и Черниговской областей
09:32
Центр Бахмута попал под российский обстрел
09:23
«Самая напряженная ночь». В Днепропетровской ОВА рассказали об обстрелах области армией РФ
09:02
В Лисичанске погибли трое жителей, в Северодонецке повредили очистные сооружения
08:45
В Лисичанске установлены люди, которые передавали информацию российским телеграм-каналам — Гайдай
00:35
Разрушен второй мост в Северодонецк, и День России в оккупации. Дайджест НД за день ►
22:32
Половина линии фронта в Украине занята активными боями – Залужный
22:20
Зеленский: РФ попытается бросить в бой на Донбассе срочников и скрыто мобилизованных
21:12
Один человек погиб из-за обстрелов россиян в Донецкой области
21:08
Обстрелы Луганской области продолжаются: погиб шестилетний ребенок
20:36
Обстрел Донецка: разрушения и жертвы в нескольких районах города
20:05
Россияне готовятся к наступлению на Лиманском направлении — сводка Генштаба
19:25
Взрыв в оккупированном Мелитополе: есть пострадавшие
все новости
ВИДЕО
Разрушен второй мост в Северодонецк, и День России в оккупации. Дайджест НД за день ►
13 июня, 00:35
РФ «выжигает» Луганщину, а в Мариуполе негласно готовятся к эпидемии. Дайджест НД за день ►
12 июня, 00:54
С портретами Захарченко и «Моторолы»: Как выглядит стела на въезде в оккупированный Мариуполь
11 июня, 09:45

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция