Центр Бахмута попал под российский обстрел. Подробности

Последствия обстрела Бахмута. Скриншот

Центральная часть Бахмута в Донецкой области была обстреляна российскими силами минувшей ночью. Об этом сообщает телеканал «Дом» и местные сообщества в соцсетях.



В результате обстрела было повреждено несколько жилых домов. Кроме того, в соцсетях очевидцы сообщали о том, что горела гостиница «Ностальгия».



Также был поврежден автомобиль «скорой помощи».



Обновлено. Три жилых дома и три инфраструктурных объекта, вклбчая медецинского, повреждены в результате ночных обстрелов Бахмута, сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.



Предварительно известно, что от снарядов войск РФ пострадали три человека, но эта информация еще уточняется.

Последствия обстрела Бахмута. Фото из соцсетей