Путин уволил Поклонскую с должности замглавы Россотрудничества

Владимир Путин уволил Наталью Поклонскую с должности замглавы Россотрудничества. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.



Поклонская сообщила в телеграме, что переходит на другую работу, но подробности не привела.



Она была назначена на этот пост пост 2 февраля. В Россотрудничестве она занималась «защитой прав соотечественников».



Путин назначил Поклонскую замглавы Россотрудничества 2 февраля. Она тогда заявила, что «видит своим приоритетом в Россотрудничестве защиту прав соотечественников, в частности в Украине».



После начала полномасштабного вторжения Поклонская заявила, что не поддерживает «спецоперацию», а также говорила, что используемая военными буква «Z» символизирует горе и трагедию.



Глава Россотрудничества Евгений Примаков после последнего высказывания пообещал сделать выводы.

Наталья Поклонская до 2014 года работала прокурором в Украине. После аннексии Крыма в марте 2014 года она была назначена «прокурором» полуострова. В 2016 году была избрана в Госдуму по списку «Единой России».