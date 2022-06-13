Армия РФ обстреляла Донецкую область сверхзвуковыми ракетами — полиция

За прошедшие сутки российские войска обстреливали Донецкую область сверхзвуковыми ракетами, танками, артиллерией, есть убитые и раненые. Об этом сообщает полиция Донецкой области.





Оккупанты нанесли удары по 11 населенным пунктам региона – Авдеевка, Торецк, Бахмут, Соледар, Светлодарск, Красногоровка, Удачное, Максимилиановка, Галицыновка, Николаевка, Долиновка. Подавляющее большинство из разрушенных россиянами 43 гражданских объектов – жилые дома. Удары россияне также нанесли по админзданию Углегорской ТЭС, железнодорожному полотну, автомобилю «скорой помощи», линии электропередач и т.д. В результате обстрелов без света остались Бахмут и Красногоровка.





В полиции отмечают, что два авиаудара сверхзвуковыми ракетами класса «воздух-земля» типа х-22 «Буря» нанесены по селу Николаевка Покровского района, в следствие чего, по меньшей мере, были повреждены шесть частных домов.





Полиция задокументировала военные преступления в РФ и совместно с СБУ открыла уголовные производства по ст. 438 («Нарушение законов и обычаев войны») УК Украины.

Ранее стали известны подробности ночного обстрела центральной части Бахмута, а также сообщалось о попадании снарядов на территорию поселка Удачное Покровского района в Донецкой области.