Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

Эвакуация Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Северодонецк Краматорск

ВСУ сбили российский самолет в районе Изюма

13 июня 2022, 13:12

ВСУ сбили российский самолет в районе Изюма

Подразделения зенитных ракетных войск Украины 12 июня сбили российский истребитель-бомбардировщик Су-34 в районе города Изюм. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Командования Воздушных Сил ВСУ.

В ВСУ отмечают, что российские самолеты работали парой, атакуя позиции украинских защитников, после же попадания в зону поражения украинской ПВО один из самолетов РФ сменил курс, а пилоты второго «решили испытать судьбу».

Российский Су-34 упал на временно оккупированную территорию и на данный момент уточняется информация о судьбе пилотов, удалось ли им выжить или нет.

Кроме того, в Командовании Воздушных Сил ВСУ сообщили, что нанесли мощные удары по скоплению техники армии РФ и живой силе противника, уничтожив состав ракетно-артиллерийского вооружения.

Ранее, о том, что на отдельных направлениях ВСУ перешли к контрнаступательным действиям сообщил главнокомандующий Валерий Залужный.

Еще по теме

Организации
Пво Всу
Места
Изюм Харьковская область
Прочее
Война

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
12:02
«Мы с ним давно на связи». Пушилин встретился с мэром Святогорска, который перешел на сторону РФ
00:35
Разрушен второй мост в Северодонецк, и День России в оккупации. Дайджест НД за день ►
20:36
Обстрел Донецка: разрушения и жертвы в нескольких районах города
19:00
«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!
15:57
Обстрелы в Донецке: Обесточена шахта имени Скочинского
14:58
«ДНР» заявила о захвате двух сел под Святогорском
11:44
Российский актер Машков приехал на Донбасс, поддержать «Л-ДНР»
11:09
Требуют выселиться за две недели: В Мариуполе оккупанты предупредили людей о сносе домов
09:58
«ДНР» сообщила о последствиях обстрела Донецка и шести раненых за сутки
09:27
В оккупированном Бердянске утром прогремели взрывы
00:54
РФ «выжигает» Луганщину, а в Мариуполе негласно готовятся к эпидемии. Дайджест НД за день ►
21:07
Донецк подвергся обстрелу
18:45
В Мариуполе при разборе завалов подорвался трактор
17:01
В оккупированных Донецке и Горловке сообщают о серии «прилетов»
14:51
«Осужденные» в Донецке трое иностранцев будут обменяны, считает Верещук
все новости
13:51
Украина ведет переговоры по эвакуации гражданских с завода «Азот» — Гайдай
13:25
В ходе обстрела Гуляйполя четыре человека получили ранения
13:15
В Донецке артиллерией обстреляли рынок
13:12
ВСУ сбили российский самолет в районе Изюма
12:42
Глава Нацполиции: 1200 тел погибших украинцев еще не идентифицированы
12:20
У Зеленского рассказали, сколько оружия нужно Украине для завершения войны
12:06
Армия РФ обстреляла Донецкую область сверхзвуковыми ракетами — полиция
12:02
«Мы с ним давно на связи». Пушилин встретился с мэром Святогорска, который перешел на сторону РФ
11:07
Путин уволил Поклонскую с должности замглавы Россотрудничества
10:26
Эрдоган анонсировал новые переговоры с Зеленским и Путиным
09:50
Ночью под обстрел армии РФ попал поселок Удачное под Покровском
09:36
ГПСУ: Россия продолжает обстреливать пограничные районы Сумской и Черниговской областей
09:32
Центр Бахмута попал под российский обстрел. Подробности
09:23
«Самая напряженная ночь». В Днепропетровской ОВА рассказали об обстрелах области армией РФ
09:02
В Лисичанске погибли трое жителей, в Северодонецке повредили очистные сооружения
все новости
ВИДЕО
Разрушен второй мост в Северодонецк, и День России в оккупации. Дайджест НД за день ►
13 июня, 00:35
РФ «выжигает» Луганщину, а в Мариуполе негласно готовятся к эпидемии. Дайджест НД за день ►
12 июня, 00:54
С портретами Захарченко и «Моторолы»: Как выглядит стела на въезде в оккупированный Мариуполь
11 июня, 09:45

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция