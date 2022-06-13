ВСУ сбили российский самолет в районе Изюма

Подразделения зенитных ракетных войск Украины 12 июня сбили российский истребитель-бомбардировщик Су-34 в районе города Изюм. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Командования Воздушных Сил ВСУ.



В ВСУ отмечают, что российские самолеты работали парой, атакуя позиции украинских защитников, после же попадания в зону поражения украинской ПВО один из самолетов РФ сменил курс, а пилоты второго «решили испытать судьбу».



Российский Су-34 упал на временно оккупированную территорию и на данный момент уточняется информация о судьбе пилотов, удалось ли им выжить или нет.



Кроме того, в Командовании Воздушных Сил ВСУ сообщили, что нанесли мощные удары по скоплению техники армии РФ и живой силе противника, уничтожив состав ракетно-артиллерийского вооружения.

Ранее, о том, что на отдельных направлениях ВСУ перешли к контрнаступательным действиям сообщил главнокомандующий Валерий Залужный.