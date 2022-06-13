В ходе обстрела Гуляйполя четыре человека получили ранения

Фото: пресс-служба Запорожской областной военной администрации

Российские войска по время обстрела Гуляйполя попали по гражданской инфраструктуре, а также по частным домам. Об этом сообщили в Запорожской областной военной администрации.



«В органы полиции поступило более десяти сообщений о последствиях артиллерийских обстрелов. Враг бил ракетами по частным домам гуляйпольцев. Во многих из них взрывной волной вынесло окна и повредило дверь. От осколков ракет разрушениям подверглись крыши домов, также иссечены стены домов, хозяйственных построек и гаражных помещений», - говорится в сообщении.



По предварительной информации, в результате обстрела четыре человека получили осколочные ранения.

Фото: пресс-служба Запорожской областной военной администрации