У Зеленского рассматривают два варианта завершения войны с РФ

Офис президента рассматривает два возможных финала войны с Россией. Об этом сказал советник главы ОП Михаил Подоляк в интервью изданию «Зеркало».



Первый — российские войска отходят к позициям, которые они занимали 23 февраля и после этого может начаться мирный переговорный процесс. По словам Подоляка, это задача минимум президента Владимира Зеленского.



Второй допускаемый Банковой финал войны и задача максимум главы государства — сохранение территориальной целостности Украины в международно признанных границах, проигрыш России и ее трансформация.



Необходимость трансформации РФ Подоляк объяснил тем, что без нее Россия будет все время находиться в пропагандистском угаре, реваншистских настроениях и постоянно стремится возобновить войну с новой интенсивностью.

Проблема, по словам Подоляка, заключается в больших потерях в рядах ВСУ.



«Война будет идти столько, сколько Украине понадобится для доказательства того, что Россия должна уйти с наших территорий. Это очень сложно и трудно, потому что ежедневно доказательства нуждаются в жизнях крутых парней», — заявил Подоляк и подчеркнул, что Украина будет воевать, пока Россия не проиграет.

Ранее Михаил Подоляк опубликовал список оружия, которее, как считают в ОП, необходимо Украине для победы в войне с Россией.