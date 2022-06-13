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У Бойченко рассказали о схеме продажи российской гумпомощи в Мариуполе

13 июня 2022, 15:22

У Бойченко рассказали о схеме продажи российской гумпомощи в Мариуполе

Оккупанты вместе с мариупольскими коллаборантами начали торговлю разворованной гуманитарной помощью РФ на захваченном российскими войсками юге Донецкой области. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Вадима Бойченко Петр Андрющенко.

По его словам, в схеме задействован сын назначенного Россией «мэра» Мариуполя Константина Иващенко, который совместно с работниками МЧС России и с помошью жителей Урзуфа Ивана Топузова и его сожительницы Татьяны Бутяевой ворует заходящую от россиян гумпомощь. Реализуют продукцию они через через сеть предпринимателей.

Петр Андрющенко отмечает, что опробовали схему в Урзуфе, а потом перевезли «ноу хау» в Мариуполь. 

Так, по словам советника мэра, в воровстве российской гуманитарки был замечен депутат Мариупольского района Сергей Косенко и экс-поселковый голова Урзуфа Анатолий Аврамов с сыном Константином.

Пишет Андрющенко и о том, что работники МЧС РФ продолжают мародерство и кражи в уцелевших домах оккупированного юга Донецкой области. Свое предположение он основывает на информации мариупольцев о том, что российские «спасатели» рассчитываются в основном гривной, которую, как пишет советник мэра города, они и воруют в домах жителей.

Вчера, 12 июня, Андрющенко сообщал, что оккупанты отправили из Мариуполя в Россию третье судно с украденным украинским металлоломом.

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