Правозащитница: Власти не смогли эвакуировать людей из мест несвободы вовремя, есть погибшие

Несмотря на обещания, власти не смогли вовремя эвакуировать людей из пенитенциарных учреждений, следственных изоляторов, исправительных колоний, учреждений соцзащиты, гериатрических заведений, психоневрологических интернатов и детских домов-интернатов. Об этом в эфире «Громадського радио» рассказала представительница Экспертного центра по правам человека Елена Темченко.



«В начале февраля правозащитные организации обратились в органы исполнительной власти по вопросу готовности системы к эвакуации в случае боевых действий. Минюст ответил, что руководители и персонал этих учреждений готовы к возможному развертыванию боевых действий и имеют планы по эвакуации», - отметила она.



Однако к середине марта 30 учреждений исполнения наказаний так и остались в зоне активных боевых действий и оккупации.



По данным правозащитников, в этот период 42 интернатных учреждения были в зоне боевых действий, в оккупации или полностью отрезаны. Эвакуация осуществлялась и осуществляется сейчас, но не в полном объеме.



«Нас заверили, что система готова. И действительно, процесс идет, но, к сожалению, произошло так, что часть интернатных учреждений под оккупацией. Зафиксировано множество разрушений. Более 50 человек погибли», - говорит Темченко.



В частности, в учреждениях Донецкой и Луганской областей. Из-за обстрелов из российского танка 11 марта погибли 56 человек из Кременского областного дома-интерната для пожилых людей, которых не успели эвакуировать. Еще 15 человек россияне похитили и вывезли на временно оккупированную территорию.