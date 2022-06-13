ВСУ заявили об освобождении трех сел на Донбассе

Украинские военные освободили три села и уничтожили российскую военную технику в Донецкой области в течение последних нескольких недель. Об этом заявили в пресс-службе группировки Объединенных cил.



Сообщается, что на отдельных направлениях на Донбассе ВСУ не только обороняются, но и постепенно продвигаются вперед.



В сообщении отмечается, что несмотря на то, что «артиллерия врага на фронте не умолкает ни на минуту», украинское войско освободило три села в Донецкой области и сдвинуло участок фронта на 15 километров.



В сюжете группировки ОС отмечается, что такого успеха на этом направлении удалось добиться с 15 апреля.



Название освобожденные пунктов в пресс-службе не раскрыли.

Ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный



Ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный сообщил , что на отдельных направлениях ВСУ перешли к контрнаступательным действиям.