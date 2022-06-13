Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать

Эвакуация Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Северодонецк Краматорск

Суд приговорил к 15 годам лишения свободы командира отделения «народной милиции ДНР»

13 июня 2022, 17:29

Суд приговорил к 15 годам лишения свободы командира отделения «народной милиции ДНР»

Суд приговорил к 15 годам лишения свободы жителя Донецка — командира отделения «народной милиции» группировки «ДНР», признав его виновным в госимене и участии в незаконных вооруженных формированиях. Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

По информации прокуратуры, в конце февраля 2022 года мужчина поступил в «народную милицию ДНР», где занял должность командира отделения, получил камуфляжную форму образца вооруженных сил РФ и оружие.

«Приехав на территорию Сумской области в составе незаконного вооруженного формирования, он выполнял приказы командиров российской армии, дежурил на блокпостах, осуществлял проверки лиц и транспортных средств, а также совместно с военнослужащими РФ проник на территорию одного из предприятий и разграбил имущество», — отмечается в сообщении.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществлялось Управлением Службы безопасности Украины в Полтавской области.

Еще по теме

Организации
ДНР
Прочее
госизмена

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
19:05
«ДНР»: Четыре человека ранены обстрелами в Киевском районе Донецка
17:18
Гайдай опроверг сообщения о блокаде Северодонецка войсками РФ
15:56
В Донецке под обстрелом Куйбышевский район. Есть пострадавшие и разрушения
15:22
У Бойченко рассказали о схеме продажи российской гумпомощи в Мариуполе
12:02
«Мы с ним давно на связи». Пушилин встретился с мэром Святогорска, который перешел на сторону РФ
00:35
Разрушен второй мост в Северодонецк, и День России в оккупации. Дайджест НД за день ►
20:36
Обстрел Донецка: разрушения и жертвы в нескольких районах города
19:00
«Новости Донбасса» в Telegram — только самое важное. Подписывайтесь!
15:57
Обстрелы в Донецке: Обесточена шахта имени Скочинского
14:58
«ДНР» заявила о захвате двух сел под Святогорском
11:44
Российский актер Машков приехал на Донбасс, поддержать «Л-ДНР»
11:09
Требуют выселиться за две недели: В Мариуполе оккупанты предупредили людей о сносе домов
09:58
«ДНР» сообщила о последствиях обстрела Донецка и шести раненых за сутки
09:27
В оккупированном Бердянске утром прогремели взрывы
00:54
РФ «выжигает» Луганщину, а в Мариуполе негласно готовятся к эпидемии. Дайджест НД за день ►
все новости
19:05
«ДНР»: Четыре человека ранены обстрелами в Киевском районе Донецка
18:00
В Бучанском районе обнаружили захоронение семи расстрелянных мирных жителей
17:49
В Донецкой области без света остаются 355 населенных пунктов
17:45
Еврокомиссия будет рекомендовать статус кандидата для Украины с условиями — СМИ
17:29
Суд приговорил к 15 годам лишения свободы командира отделения «народной милиции ДНР»
17:18
Гайдай опроверг сообщения о блокаде Северодонецка войсками РФ
16:10
ВСУ заявили об освобождении трех сел на Донбассе
15:56
В Донецке под обстрелом Куйбышевский район. Есть пострадавшие и разрушения
15:43
Правозащитница: Власти не смогли эвакуировать людей из мест несвободы вовремя, есть погибшие
15:22
У Бойченко рассказали о схеме продажи российской гумпомощи в Мариуполе
14:43
Минреинтеграции обновило перечень расположенных в зоне боев и оккупированных ОТГ
14:16
Российские оккупанты нанесли ракетный удар по Прилукам
13:51
Украина ведет переговоры по эвакуации гражданских с завода «Азот» — Гайдай
13:36
У Зеленского рассматривают два варианта завершения войны с РФ
13:25
В ходе обстрела Гуляйполя четыре человека получили ранения
все новости
ВИДЕО
Разрушен второй мост в Северодонецк, и День России в оккупации. Дайджест НД за день ►
13 июня, 00:35
РФ «выжигает» Луганщину, а в Мариуполе негласно готовятся к эпидемии. Дайджест НД за день ►
12 июня, 00:54
С портретами Захарченко и «Моторолы»: Как выглядит стела на въезде в оккупированный Мариуполь
11 июня, 09:45

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция