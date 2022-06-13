Суд приговорил к 15 годам лишения свободы командира отделения «народной милиции ДНР»

Суд приговорил к 15 годам лишения свободы жителя Донецка — командира отделения «народной милиции» группировки «ДНР», признав его виновным в госимене и участии в незаконных вооруженных формированиях. Об этом сообщает Офис генерального прокурора.



По информации прокуратуры, в конце февраля 2022 года мужчина поступил в «народную милицию ДНР», где занял должность командира отделения, получил камуфляжную форму образца вооруженных сил РФ и оружие.



«Приехав на территорию Сумской области в составе незаконного вооруженного формирования, он выполнял приказы командиров российской армии, дежурил на блокпостах, осуществлял проверки лиц и транспортных средств, а также совместно с военнослужащими РФ проник на территорию одного из предприятий и разграбил имущество», — отмечается в сообщении.



Досудебное расследование в уголовном производстве осуществлялось Управлением Службы безопасности Украины в Полтавской области.